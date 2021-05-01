РИАМО - 1 мая. На время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки пассажиры смогут повторно входить на станции «Дубровка», «Волжская» и «Текстильщики» без оплаты проезда в течение 1,5 часов, сообщает ТАСС.

Пассажиры с 1 мая могут бесплатно пересаживаться с автобусов КМ при повторном входе в метро на станциях «Дубровка» и «Волжская», а также «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии в течение 90 минут с момента первого прохода по карте.

Участок Люблинско-Дмитровской ветки столичного метро от станции «Дубровка» до станции «Волжская» по 23 мая закрыли для пассажиров из-за строительства Большой кольцевой линии. В это время под действующей станцией «Печатники» будут прокладывать тоннель Большого кольца метро.

Для удобства пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусы. Так, автобусы КМ-1 следуют от станции метро «Волжская» до «Текстильщиков». Маршрут КМ-2 связал «Волжскую» с «Дубровкой», маршрут КМ-3 проходит от «Печатников» до «Дубровки».

Кроме того, в районах Марьино, Орехово-Борисово Южное и Южнопортовый запустили дополнительные автобусы на некоторых регулярных маршрутах.

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