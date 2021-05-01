РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мая. Пасхальные богослужения проведут во всех храмах подмосковного Красногорска в ночь на 2 мая, сообщил благочинный Красногорского округа иеромонах Николай Летуновский.

«Богослужения пройдут во всех храмах. Время начала в каждом храме разное - это остается на усмотрение настоятеля, но, как правило, служба начинается около полуночи», - сказал Летуновский.

Он добавил, что в ряде храмов организуют интернет-трансляции праздничной службы.

«Точно будут трансляции из Никольского собора в Павшинской пойме и Никольского храма в Павшине», - заключил Летуновский.