РИАМО - 1 мая. За минувшие две недели в столице ввели в эксплуатацию четыре дома по программе реновации, Мосгосстройнадзор оформил разрешения на ввод домов в строй, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«За последние две недели апреля мы завершили строительство четырех жилых домов по программе реновации. Два из них расположены в Северном административном округе, по одному – в Юго-Западном и Южном административных округах», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в этих домах появилось 670 новых квартир. Туда вскоре смогут переехать участники программы реновации.

Бочкарев отметил, что два дома построили в Головинском районе, третий – в Северном Бутове, четвертый – в Бирюлеве Восточном. Общая площадь новостроек – более 70 тыс. кв м. Отделку в домах сделали по единому стандарту реновации.

Заммэра уточнил, что на первых этажах домов есть просторные входные группы, помещения для консьержа, колясочные. В нежилых помещениях будут аптеки, магазины, салоны красоты, службы быта и другие предприятия сферы услуг.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведомство уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по реновации. Качество строительства контролируется на всех этапах работ, проведен необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований во всех вводимых в эксплуатацию новостройках.

Ранее Бочкарев отмечал, что в столице по программе реновации под заселение передали 85 домов. Около 29 тыс. участников программы получили ключи от своего нового жилья.

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