РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. В субботу в поселке Малаховка Люберец состоятся традиционный праздник и мотопробег в честь открытия мотосезона, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского летнего парка.

В 15:00 состоится сбор мотоколонны возле КДЦ «Союз» по адресу: Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Далее пройдет мотопробег.

В 17:00 в Малаховском парке культуры и отдыха состоится концертная программа. Будут выступать Wild Rebel, «Оргия праведников», «Плаксы», Jimi. Кроме того, состоятся мотоконкурсы с призами. Запланированы огненное шоу в 22:00 и салют.