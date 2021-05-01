РИАМО - 1 мая. В центре Москвы был задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, предположительно, за нарушение санитарных норм, сообщает РИА Новости.

«Я сейчас в ОВД «Китай-город» нахожусь. Задержали. Берут с меня объяснения. Пока непонятно, что будут оформлять», - сказал Удальцов.

Он уточнил, что в субботу был на Манежной площади, где на согласованном мероприятии вместе с единомышленниками собирался возложить цветы в связи с Первомаем.

По его словам, при задержании полицейские сказали, что он нарушает санитарные нормы.

Комментария от полиции по данному инциденту пока не поступало.