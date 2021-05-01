РИАМО - 1 мая. За первую неделю мая в Московском регионе может выпасть свыше 50% от месячной нормы осадков, норма осадков для мая составляет чуть более 50 мм, сообщается на сайте «Метеоновости».

В минувшем апреле в некоторых местах в Подмосковье выпало рекордное количество осадков. В Клину и Дмитрове выпало 203% и 215% от месячной нормы осадков соответственно (83 мм), в Черустях выпало 225% от месячной нормы осадков (около 81 мм), в Павловском Посаде – 256% (100 мм).

Больше всего осадков выпало в Кашире и Коломне – около 104 мм. Таким образом, в Коломне выпало 317% от месячной нормы осадков – это рекорд с 1959 года.

Ранее синоптики прогнозировали, что по итогам мая в Московском регионе месячная норма осадков может быть перевыполнена.