РИАМО - 1 мая. Благодаря государственной экспертизе строительных проектов за четыре месяца 2021 года столичный бюджет сэкономил свыше 34 млрд рублей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«С начала этого года по результатам государственной экспертизы удалось снизить сметную стоимость объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых из бюджета города Москвы, на 34,6 млрд рублей», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что сэкономленные средства составляют 21,1% от заявленной сметной стоимости строительства.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что снижение сметной стоимости в проектах достигается с помощью актуализации данных и оптимизации технологических и технических решений.
«Важно, что при этом качество и безопасность будущих городских объектов не снижается, проектная стоимость оптимизируется без ущерба для них», – отметил Леонов.
За десять лет в Москве снижение сметной стоимости объектов строительства, финансируемых из городского бюджета, составило свыше 1 трлн рублей.
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