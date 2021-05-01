РИАМО - 1 мая. Благодаря государственной экспертизе строительных проектов за четыре месяца 2021 года столичный бюджет сэкономил свыше 34 млрд рублей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С начала этого года по результатам государственной экспертизы удалось снизить сметную стоимость объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых из бюджета города Москвы, на 34,6 млрд рублей», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что сэкономленные средства составляют 21,1% от заявленной сметной стоимости строительства.

«Благодаря тщательной работе по анализу и снижению, где это возможно, сметной стоимости проектов мы исключаем нерациональное расходование бюджетных средств и получаем возможность перераспределить неизрасходованные деньги на строительство нужных городу объектов инфраструктуры - школ, детских садов, поликлиник, больниц, дорог, линий метро и других», - уточнил заммэра.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что снижение сметной стоимости в проектах достигается с помощью актуализации данных и оптимизации технологических и технических решений.

«Важно, что при этом качество и безопасность будущих городских объектов не снижается, проектная стоимость оптимизируется без ущерба для них», – отметил Леонов.

За десять лет в Москве снижение сметной стоимости объектов строительства, финансируемых из городского бюджета, составило свыше 1 трлн рублей.

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