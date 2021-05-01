РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. В подмосковных Люберцах перенесли пасхальный фестиваль на 16 мая из-за погодных условий, сообщается в группе храма Казанской иконы Божией Матери в Котельниках.

Ранее замглавы администрации Люберец Михаил Криворучко сообщил о проведении фестиваля 3 мая.

В связи с погодными условиями Пасхальный фестиваль благочиния, организуемый совместно с администрацией горокруга Люберцы, переносится с 3 мая на 16 мая.

Фестиваль пройдет в Центральном парке культуры и отдыха. Он начнется в 12:00.