РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мая. Более 20 команд принимают участие в чемпионате России по футболу среди врачей в Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» президент ассоциации врачей - любителей футбола Геннадий Войчишин.

В субботу в Королеве стартовал седьмой чемпионат России по футболу среди врачей. Завершится он 2 мая. В играх принимают участие более 260 медиков из 21 команды. Поиграть в мини-футбол приехали врачи из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Кирова, Тверской, Ярославской, Иркутской и Кировской областей, из Воронежа, Ставрополя, Рязани, Астрахани, Волгограда, Республики Адыгея и других регионов.

«Мы благодарим прекрасный город Королев за возможность проведения чемпионата. Приветствую участников соревнований, благодарю вас, что вы смогли найти время, приехать, поиграть в футбол, пообщаться и поделиться опытом», - сказал Войчишин.

Команды поприветствовали также заместитель главы администрации Илья Конышев, заслуженный тренер РФ Борис Игнатьев, заслуженный тренер РСФСР Александр Пискарев.

Игры пройдут по правилам мини-футбола. Медики сыграют в разных возрастах, в том числе в группе «Мастерс», где играют спортсмены старше 40 лет. В ней играет главный врач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский. Победителя определят 2 мая.