РИАМО - 1 мая. Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил об окончании сотрудничества с фигуристкой Александрой Трусовой, сообщает Nation News.

Данное решение было принято после того, как спортсменка заявила о желании покинуть школу Angels of Plushenko.

В своем Instagram Плющенко пожелал бывшей ученице побед, а также назвал Трусову целеустремленной и трудоспособной спортсменкой.

Бронзовый призер чемпионата мира этого года и обладательница бронзы чемпионата Европы прошлого года Трусова в апреле заявила, что планирует вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе.