РИАМО - 1 мая. По прогнозам, температура воздуха в День Победы в Московском регионе будет выше нормы, обойдется без существенных осадков, сообщила в субботу РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На следующие выходные (8-9 мая - ред.) погода будет более теплая, чем сейчас. <...> Облачная с прояснениями, без существенных осадков. И дневная температура где-то в пределах плюс 16 - плюс 18 градусов», - сказала Позднякова.

По ее словам, на следующих выходных ночи также будут теплее — примерно плюс 8 - плюс 10 градусов.

«Температура воздуха в этих числах (8-9 мая - ред.) будет даже чуть выше климатической нормы», - добавила Позднякова.

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