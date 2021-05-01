РИАМО - 1 мая. В районе закрытых станций Люблинско-Дмитровской линии метрополитена компенсационные автобусы ходят без задержек, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Участок «салатовой» ветки от станции «Дубровка» до станции «Волжская» закрыли для пассажиров по 23 мая из-за строительства Большой кольцевой линии. Для удобства пассажиров запущены бесплатные компенсационные автобусы.

За обстановкой в районе закрытых станций подземки непрерывно следит ситуационный центр ЦОДД. Специалисты центра делают все возможное, чтобы наземный общественный транспорт ходил без нарушения интервалов движения. В рамках данной работы регулируют режимы светофоров и оперативно передают информацию обо всех происшествиях.

Жителей и гостей столицы попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам из-за строительства БКЛ, заранее планировать маршруты, а также не мешать работе общественного транспорта.

Кроме того, горожанам рекомендовали по возможности отказаться от поездок в зону перекрытий или сдвинуть их на внепиковые часы.