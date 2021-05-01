РИАМО - 1 мая. По прогнозам, средняя температура текущего мая в столице будет ниже нормы на 0,5-1 градус, сообщается на сайте «Метеовести».

Кроме того, май будет дождливым. Количество осадков превысит норму на 10-15 мм.

Минувший апрель в Москве стал третьим по количеству осадков с 1948 года. На метеостанции ВДНХ за месяц выпало 90 мм осадков. Больше осадков на ВДНХ в апреле было зафиксировано только в 1970 и 1986 годах. За все время метеонаблюдений в столице самым влажным стал апрель в 1903 году, когда выпало 107 мм осадков.

В апреле 2021 года больше всего осадков в Москве за сутки выпало 24 числа – 17 мм. Это стало новым суточным рекордом осадков для этого дня.

В то же время в подмосковных Кашире и Коломне апрель 2021 года стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений – там выпало по 104 мм осадков. Рекорд по месячному количеству дождей был побит в Павловском Посаде – там выпало 100 мм осадков.

По температуре первая декада апреля была близка к норме, вторая декада оказалась очень теплой, а третья декада стала холодной. В целом средняя температура апреля на 0,8 градуса превысила норму.

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