РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 мая. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин в субботу принял участие в литургии в храме Казанской иконы Божией Матери, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Жигалкин посетил утреннюю Божественную литургию Василия Великого. Ее служил собор священников.

В субботу православные верующие освящают куличи и пасхи. Освящение куличей продлится до 19:00. В 22:00 в храме пройдет исповедь, а в 23:30 - полунощница. В 00:00 2 мая начнется крестный ход.

В этом году православные будут отмечать Пасху 2 мая.