РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 мая. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин в субботу примет участие в пасхальном богослужении в храме Казанской иконы Божией Матери, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе администрации округа.

В субботу православные верующие освящают куличи и пасхи. Освящение куличей продлится до 19:00.

Жигалкин посетит ночное пасхальное богослужение. В 22:00 в храме пройдет исповедь, а в 23:30 - полунощница. В 00:00 2 мая начнется крестный ход.

В этом году православные будут отмечать Пасху 2 мая.