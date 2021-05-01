РИАМО - 1 мая. Погода, подарив жителям Москвы и Подмосковья солнечные выходные, изменится к вечеру 2 мая, выходные в столице завершатся резким падением атмосферного давления, сообщается на сайте «Метеоновости».

Волновой циклон с территории Украины начнет активно смещаться в Центральный регион страны и принесет с собой осадки. Их количество может составить около трети от майской нормы.

Одновременно с осадками и усилением ветра до 15 м/с начнет меняться и атмосферное давление. В ночь на 3 мая оно резко опуститься вниз. За 12 часов падение давления составит 14-16 единиц и достигнет 733 мм рт. ст.

Этот показатель вплотную подберется к рекорду дня, который был достигнут в Москве 3 мая 2019 года, - 728 мм рт. ст.