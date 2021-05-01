РИАМО - 1 мая. На территории Подмосковья и Москвы со 2 мая до 3 мая включительно объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя объявлен в регионе с 21 часа 2 мая до 9 часов 3 мая, из-за ветра с порывами до 15-18 м/с в столице – с 15 часов 2 мая до 15 часов 4 мая, в Подмосковье – с 13 часов 2 мая до 13 часов 4 мая.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской и Рязанской областей Центрального федерального округа.

Второго мая в Московском регионе будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура ночью ожидается в районе плюс 2-4 градусов, днем – от плюс 12 до плюс 14.

Облачная погода сохранится и 3 мая. Прогнозируется дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Ночная температура будет в пределах плюс 6-8 градусов, дневная – плюс 17-19 градусов.

Четвертого мая ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Сильный порывистый ветер сохранится. Ночью будет плюс 3-5 градусов, днем – от плюс 6 до плюс 8.