РИАМО - 1 мая. С начала 2021 года подмосковный перевозчик «Мострансавто» потратил на обработку автобусов и транспортной инфраструктуры более 220 тысяч литров дезинфицирующего раствора, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Такое количество раствора сопоставимо с 400 небольшими надувными бассейнами.

Автобусы дезинфицируют несколько раз в день: углубленная обработка салонов проводится вечером, когда транспортные средства возвращаются после смены и завершают работу, а в межрейсовые перерывы на конечных остановочных пунктах дезинфекцию проводят сами водители. ​

Пассажиры автобусов должны использовать защитные маски. Такие меры введены в связи с пандемией коронавируса.

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