РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. Люберецкие активисты получили удостоверения членов Молодежного парламента лично из рук куратора ЦУР округа, министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Терюшков поучаствовал в заседании Молодежного парламента третьего созыва в администрации Люберец. На мероприятии присутствовали руководитель Люберецкого отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Шлапак и председатель Общественной палаты муниципалитета Петр Ульянов.

«Я поздравляю вас с победой. Вы прошли еще один этап в своей жизни, стали на ступень сильнее сверстников. Многие из вас пойдут и дальше в большую жизнь по этой стезе, кто-то, может, изберет другой путь. В любом случае, здесь, в Молодежном парламенте, вы получите большой опыт работы и взаимодействия с представителями органов власти, жителями округа, сможете воплотить в жизнь интересные проекты и, конечно, самореализоваться. Желаю вам успехов», – сказал Терюшков.

На встрече начинающие политики обсудили вопросы, касающиеся майских праздничных мероприятий.

В выборах в Молодежный парламент Люберец 11 декабря 2020 года участвовали 23 человека, прошли только 10 кандидатов, еще 5 были делегированы из региональных молодежных общественных организаций и в последующем утверждены. Молодежный парламент избирается сроком на 2 года.