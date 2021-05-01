РИАМО - 1 мая. На некоторых станциях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров разместили праздничные инсталляции к Празднику Весны и Труда и Дню Победы. Так, на станции МЦД-1 Славянский бульвар экспозицию в честь Дня Победы посвятили юным подпольщикам, сообщает пресс-служба МЖД.

Красочные баннеры в честь Первомая встретят пассажиров на станциях МЦК «Деловой центр» и «Площадь Гагарина». Тематические инсталляции ко Дню Победы установлены на станциях МЦК «Кутузовская» и «Лужники».

Кроме того, одному из первых сражений Великой Отечественной войны - обороне Брестской крепости - посвящена экспозиция на станции «Кутузовская». В вестибюле разместили изображение ворот крепости высотой 5 м. Также установлены муляжи противотанковых ежей и мешки с песком.

В «Лужниках» создали импровизированную полевую почту. На деревянных стенах разместили переписанные письма с фронта и фотографии, на полу установили ящики и мешки с письмами, посылки с теплыми вещами и муляжами продуктов. В центре композиции разместили строки из писем, адресованные солдатами своим родным и близким.

На станции МЦД-1 Славянский бульвар экспозицию в честь Дня Победы посвятили юным подпольщикам, действовавшим в оккупированном Краснодонске.

На станции МЦД-2 Опалиха появилось изображение журавлей, которые летят в мирном небе над зелеными полями и рекой под слова песни «Журавли», посвященной миллионам не вернувшихся с полей сражений.

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