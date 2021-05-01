РИАМО - 1 мая. В Бирюлевском дендропарке столицы расцвела сакура, цветение японской вишни продолжается около недели, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Однако розовые лепестки могут опасть и через несколько часов после полного раскрытия бутонов.

«Роща Сакуры» открылась в Бирюлевском дендропарке в 2010 году. Японский меценат Ютаки Мияниси подарил Москве несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой, произрастающей на острове Хоккайдо на севере Японии.

Ранее первая сакура в Москве распустилась в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» - Вишня сахалинская или вишня Саржента.

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