РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей муниципалитета с 1 Мая, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дорогие люберчане! От всей души поздравляю вас с 1 Мая - Праздником Весны и Труда! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного уюта, счастья, благополучия и чистого неба», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что в Люберцах первомайские демонстрации проходили на Октябрьском проспекте.

«Перед зданием исполкома монтировалась трибуна, на которой каждый люберчанин, проходя мимо в праздничной колонне, мог увидеть руководителей района. Времена меняются, наполняя новым смыслом современные реалии. В наши дни 1 Мая отмечается как Праздник Весны и Труда. И по сей день он объединяет всех, кто любит свою малую Родину, работает на благо своей страны», - уточнил Ружицкий.

По его словам, этот день любят все поколения граждан страны и по праву считают его народным.

В России Первомай отметили в 1890 году, когда в Варшаве прошла стачка с участием 10 тыс. польских рабочих. Акция протеста вдохновила пролетариев и в нашей стране. С тех пор они регулярно устраивали первомайские акции протеста, число которых год от года росло. Уже в 1918 году этот день был объявлен выходным, а десятилетием позже, в 1928, к нерабочему 1 мая добавилось и 2-е.

Этот праздник на протяжении многих лет является символом труда, солидарности, мира и весны.