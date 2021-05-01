РИАМО - 1 мая. В Одинцовской областной больнице открылся Региональный сосудистый центр, он будет работать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В сосудистом центре будет оказываться специализированная и высокотехнологичная помощь больным с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Главный врач ООБ Андрей Фадеев отметил, что РСЦ рассчитан на обслуживание порядка 450 тыс. человек.

«У регионального сосудистого центра не будет собственного стационарного отделения. Наблюдение за пациентами с острыми коронарными симптомами станет осуществляться в палатах интенсивной терапии кардиологического и неврологического профиля. Режим работы РСЦ – круглосуточный», - уточнил Фадеев.

Он добавил, что в штате центра пять врачей, пять медицинских сестер, одна старшая медсестра и вспомогательный медицинский персонал.

Заведующий центром Сергей Пермяков является врачом по рентгено-эндоваскулярным методам диагностики и лечения ООБ, имеет 22-летний стаж работы. На его счету более 7 тыс. рентгенохирургических вмешательств.

«В 2021 году рентгено-эндоваскулярные методы диагностики и лечения будут оказываться пациентам преимущественно с острым коронарным симптомом. В дальнейшем планируем оказание помощи больным с ишемическим инсультом», - отметил Пермяков.

Он добавил, что в процессе развития регионального сосудистого центра произойдет увеличение объемов плановых и экстренных вмешательств на сосудах сердца, церебральных и периферических артериях, рентгенохирургических вмешательств под УЗИ-контролем на желчных протоках, эмболизации сосудов в хирургии, акушерстве, урологии и онкологии.

Общая площадь сосудистого центра составляет порядка 150 кв. м. Из них 50 кв. м. приходится на рентген-операционную.

Центр оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выполнять все виды экстренных рентгенохирургических вмешательств, в том числе с использованием методов ультразвуковой диагностики.

Здесь введены в эксплуатацию современная универсальная агиографическая система Siemens Artis Zee, система ультразвуковой визуализации экспертного класса для исследования сердца и сосудов, электрохирургический аппарат с аргоноплазменной коагуляцией и другая аппаратура для оказания ВМП.