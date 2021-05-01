РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Главный тренер хоккейного клуба «Витязь» Подольска Михаил Кравец и его команда покинули клуб, их контракты завершились 30 апреля, сообщается в группе ХК в соцсети «ВКонтакте».

Руководство клуба поблагодарило тренерский штаб Кравеца за работу. Клуб покидают Михаил Кравец, Александр Савченков, Виктор Игнатьев и тренер по физподготовке Алексей Селиверстов.

Кравец до прихода в «Витязь» возглавлял клубы ВХЛ - китайский «КРС Хэйлунцзян» и петербургский «СКА-Нева», в конце ноября 2012 года был исполняющим обязанности главного тренера СКА. В «Витязе» работал с 2019 года.

В прошедшем сезоне «Витязь» набрал 59 очков в 60 матчах, занял 9 место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.