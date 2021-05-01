РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. В подмосковном Подольске во время рейда выявили 218 автомобилей с тонировкой, превышающей нормы затемнения стекол, 37 автомобилистов сняли ее сразу, всем выписали штрафы, сообщила группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

На территории городского округа с 19 по 28 апреля сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений, связанных с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.

За время проведения тематических рейдов автоинспекторы выявили 218 автомобилей с превышением норм затемнения стекол. 37 автомобилистов устранили нарушение на месте, освободив стекла от пленки, которая ограничивает светопропускаемость, а также повышает уровень опасных ситуаций во время участия в дорожном движении.

В отношении водителей-нарушителей составили административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств).

Тем автолюбителям, которые отказались снять тонировку сразу, сотрудники Госавтоинспекции выдали требования, которые обязывают привести стекла транспортного средства в нормативное состояние.

Тем, кто проигнорировал распоряжение автоинспекторов, грозит административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (за неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Санкция за правонарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 до 4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.