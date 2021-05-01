РИАМО - 1 мая. С 3 мая будет запущен маршрут №20к «Станция МЦД Немчиновка – поселок Барвиха – станция МЦД Одинцово», который обеспечит связь с парками Малевича и «Раздолье», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

На маршруте будут работать два автобуса малого класса марки «ГАЗель CITY» с возможностью проезда для маломобильных групп граждан.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что парки имени Малевича и «Раздолье» набирают популярность среди жителей муниципалитета.

«Теперь до них станет проще добраться на общественном транспорте. Мы вышли на уровень правительства Московской области с инициативой сделать дополнительные остановки в районе парков. Уже 3 мая мы запустим автобусный маршрут №20к, который соединит Одинцово и Немчиновку с этими замечательными зонами отдыха», – сказал Иванов.

Движение будет осуществляться в соответствии с расписанием от станции МЦД-1 Немчиновка до парка «Раздолье» и от станции МЦД-1 Одинцово до парка «Раздолье». Стоимость проезда составит 40 рублей.