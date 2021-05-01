РИАМО - 1 мая. С 1 мая мотогруппы спасателей начнут патрулировать территорию всех округов столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мотогруппы спасателей работают в городе более шести лет. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в мегаполисе было подготовлено 175 спасателей мотогрупп. Каждый день во всех округах объезд будут совершать 11 расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах.

«Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 км», - добавил заммэра.

По его словам, подготовка к новому мотосезону заняла порядка трех месяцев. За это время спасатели отработали навыки оказания первой помощи, мастерство вождения мотоцикла, порядок деблокирования пострадавших при дорожной аварии, применение аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.