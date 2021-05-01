РИАМО - 1 мая. В столице выздоровели от Covid-19 еще 1929 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 993 348 человек, сообщает оперштаб Москвы.

В городе за сутки выявили 3208 случаев коронавируса. Госпитализировали за сутки 1164 человека с Covid-19.

Скончались за сутки 59 человек с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. С начала пандемии умерли 18 374 человека, заразившихся инфекцией.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал москвичам ограничить посещение массовых мероприятий на майских праздниках.

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