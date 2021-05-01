РИАМО - 1 мая. В Москве за прошедшие сутки выявили 3208 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 1 096 019 случаев заражения, сообщает оперштаб столицы.

В общественных местах в городе обязательно нужно надевать маски и перчатки. На майских праздниках московские торговые центры и магазины будут дополнительно проверять на соблюдение мер профилактики распространения Covid-19.

Также в мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

За сутки в России выявлено 9270 новых случаев коронавируса, из них в 14,2% случаев не было клинических проявлений заболевания. Также за сутки умерли 392 пациента, у которых был положительный результат теста на Covid-19, выздоровели 8637 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявили 4 814 558 случаев инфекции, скончались 110 520 человек, выздоровели 4 436 583 пациента.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>