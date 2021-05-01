РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. В Подольске сотрудники ГИБДД на майских праздниках работают в усиленном режиме для выявления грубых нарушений ПДД, особенно управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщила группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

По статистике, именно в период выходных и праздничных дней увеличивается количество ДТП, совершенных водителями в нетрезвом состоянии. Поэтому ГИБДД усилит контроль за безопасностью дорожного движения на автодорогах городского округа. Экипажи ДПС будут ориентированы на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, особенно управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напомнила, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от медицинского освидетельствования. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования повлекут уже не административную, а уголовную ответственность.