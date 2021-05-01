РИАМО - 1 мая. На западе Москвы нарушителя ПДД догоняли и останавливали со стрельбой, в результате инцидента пострадал полицейский, сообщает ТАСС.

На Молодогвардейской улице столицы около полуночи сотрудники ДПС выявили автомобиль, водитель которого грубо нарушал ПДД и законные требования полицейских об остановке. Было принято решение о преследовании машины.

Информацию о нарушителе передали другим нарядам, которые находились на пути патрулирования. Они также приняли меры к задержанию данного авто, один из полицейских вышел из своей машины, но нарушитель проигнорировал требование об остановке. Водитель наехал на полицейского, у него диагностировали телесные повреждения.

Для остановки машины нарушителя применили табельное огнестрельное оружие, произведены выстрелы.

В результате всех мероприятий на пересечении улиц Лобачевского и Коштоянца автомобиль задержали. Водитель и пассажир данной машины оказали физическое сопротивление. Пострадавших от выстрелов нет.