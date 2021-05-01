РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Во время пожара в квартире на улице Филиппова в Залинейном микрорайоне Подольска пострадали два человека, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

1 мая в 08:12 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Филиппова, дом 18. В 08:36 - локализация пожара на площади 18 кв м. В 09:01 - ликвидация последствий пожара. Пострадали два человека.

Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 20 человек.