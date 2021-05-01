РИАМО - 1 мая. По итогам апреля в столице выпало 203% от месячной нормы осадков, таким образом, прошедший месяц стал третьим в количеству осадков за последние 70 лет, сообщается на сайте «Метеоновости».

На метеостанции ВДНХ за апрель зафиксировали 89,5 мм осадков.

И последний день месяца в регионе выдался дождливым. Больше всего осадков в городе выпало вечером 30 апреля, местами по Москве выпало до 5 мм осадков, а ВДНХ - 2 мм.

За полный период наблюдений за погодой в столице (с 1879 года) апрель-2021 вошел в пятерку самых дождливых. На первом месте 1888 год, тогда выпало 98,8 мм. Также в топ-5 вошли 1986, 1903 и 1970 годы.

С начала года в мегаполисе выпало 260,6 мм осадков, что составляет порядка 40% от годовой нормы.

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