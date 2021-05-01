Москвичам рассказали о самом благоприятном дне для шашлыков в майские праздники
Москвичам рассказали о самом благоприятном дне для шашлыков в майские праздники
pixabay.com
РИАМО - 1 мая. В столице прогнозируется преимущественно пасмурная погода на майские праздники, более подходящая теплая погода для шашлыков ожидается 2 мая, сообщает Федеральное агентство новостей.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что температура в городе сейчас установилась на 3-4 градуса ниже климатической нормы. В столице не прогнозируется резкого потепления с начала месяца, средняя температура в первые дни мая будет плюс 10-12 градусов.
Она добавила, что самая теплая погода в праздничные дни ожидается 2 мая. Именно тогда лучше всего приготовить шашлыки на природе.
По ее словам, антициклон уйдет из мегаполиса во второй половине следующей недели, тогда москвичей ожидает небольшое потепление.
Если у шашлыка есть своя сторона силы, то вы - на ней. Нет ничего более прекрасного, чем наблюдать, как вы обмахиваете уголь опахалом, обрызгиваете его водой и насаживаете мясо на шампуры. Вас любят и вам завидуют. Единственный, кто может превзойти вас на пикнике, это человек с гитарой.
В лучшем случае вы беретесь за приготовление шашлыка только раз в год, на майские праздники, и ваш девиз: «Любить - не значит разбираться». Действительно, зачем тратить силы, время и нервы, когда есть профессионалы, которые сделают это лучше вас?
Вы не оставите голодными своих друзей на майском пикнике. Правда, вам еще предстоит усвоить принцип «Горячее – не значит готовое». После этого вы сможете перейти на следующую ступень мастерства шашлычника.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии