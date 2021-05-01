РИАМО - 1 мая. В столице прогнозируется преимущественно пасмурная погода на майские праздники, более подходящая теплая погода для шашлыков ожидается 2 мая, сообщает Федеральное агентство новостей.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что температура в городе сейчас установилась на 3-4 градуса ниже климатической нормы. В столице не прогнозируется резкого потепления с начала месяца, средняя температура в первые дни мая будет плюс 10-12 градусов.

Она добавила, что самая теплая погода в праздничные дни ожидается 2 мая. Именно тогда лучше всего приготовить шашлыки на природе.

По ее словам, антициклон уйдет из мегаполиса во второй половине следующей недели, тогда москвичей ожидает небольшое потепление.

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