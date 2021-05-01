РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. Строительство школы на 1,6 тыс. мест в ЖК «Новоград Павлино» подмосковной Балашихи выполнено более чем на 50%, все работы планируют завершить в декабре текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместитель Александр Савелов провел очередную проверку объекта. Строящаяся школа расположена в новом жилом комплексе на Косинском шоссе. По оценке специалистов, образовательное учреждение готово более чем на 50%.

«Этот объект находится на еженедельном контроле. Раз в две недели мы встречаемся здесь с подрядчиком и инициативной группой жителей микрорайона. Они также контролируют процесс строительства школы. Потребность в ней здесь очень высока. На объекте завершаются работы по отделке фасада и кровли, ведется монтаж витражного остекления», - сказал Савелов.

Он добавил, что после майских праздников рабочие приступят к внутренней отделке. Уже определен подрядчик, который этим будет заниматься.

На трех этажах разместятся учебные классы, кабинеты для занятий дополнительного образования и продленной группы, столовые, большая библиотека с читальным залом, спортивные и актовые залы и медпункт. В школе установят пандусы для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Периметр вокруг учреждения комплексно благоустроят. В школьном дворе разместят спортивные площадки, малые архитектурные формы, автостоянку.

По словам заместителя гендиректора компании-подрядчика Антона Семенова, в настоящий момент они ждут ответа от поставщиков о том, когда и какой материал те смогут привезти в первую очередь - для устройства ливневой канализации, блоки для перегородок.

«Исходя из этого мы составим график. В случае надобности будем выходить в две смены», - подчеркнул Семенов.

Всего на объекте трудятся более 60 рабочих.

Строительство школы в ЖК «Новоград Павлино» начали весной 2019 года. Общая площадь объекта составит более 23 тыс. кв м. Новое образовательное учреждение станет вторым филиалом школы №12. Здание будет состоять из трех блоков, соединенных переходами.