РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. Пожар потушили в хозяйственной постройке в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

30 апреля в 16:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозпостройке по адресу: Балашиха, микрорайон Салтыковка. В 17:46 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек.