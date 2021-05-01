РИАМО - 1 мая. В городском округе Серпухов продаются нежилые помещения площадью 47,2 и 49,6 кв. метров в деревне Большая Городня, в доме № 6, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Нежилые помещения имеют отдельный вход. Там можно обустроить магазин или отделение почты. К объекту можно спокойно подъехать на автомобиле.

Цена первоначального предложения имущества составляет 372 и 390 тысяч рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 1 июня 2021 года на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу (№ процедур на площадке 49592, 49588). Аукцион пройдет 4 июня 2021 года.