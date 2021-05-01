РИАМО - 1 мая. Днем 30 апреля на территории Московского региона выпало почти 50% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».
«За вчерашний день в Москве выпало 2 мм осадков. <...> Больше всего выпало осадков на северо-западе области. В Волоколамске - 11 мм, в Клину - 16», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что месячная норма осадков для апреля составляет 37 мм.
Синоптик также отметил, что минувшей ночью в столице выпало 4 мм осадков. По области чуть больше было в Мелихове и в районе Серпухова - 5 мм.
Он уточнил, что месячная норма осадков в мае составляет 61 мм.
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