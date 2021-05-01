РИАМО - 1 мая. Россия подала заявку на проведение выставки «Экспо-2030» в Москве, город имеет все возможности для того, чтобы провести это мероприятие на высоком уровне, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
Официальное письмо подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Его передали в Международное бюро выставок.
На выставке представляют достижения науки, техники, архитектуры и искусства. Ее устраивают раз в пять лет с середины позапрошлого века. Участники могут посещать экспозиции в течение полугода.
«Международные эксперты не раз отмечали столичную цифровую экосистему. Наш город идеально подходит для демонстрации научно-технических достижений в самых разных областях», — подчеркнула Сергунина.
Экспорт технологичной продукции Москвы вырос на 44% в 2020 г>>
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