РИАМО - 1 мая. Россия подала заявку на проведение выставки «Экспо-2030» в Москве, город имеет все возможности для того, чтобы провести это мероприятие на высоком уровне, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Официальное письмо подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Его передали в Международное бюро выставок.

«Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна. А кроме того, еще на этапе подготовки к «Экспо» будут созданы дополнительные рабочие места», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

На выставке представляют достижения науки, техники, архитектуры и искусства. Ее устраивают раз в пять лет с середины позапрошлого века. Участники могут посещать экспозиции в течение полугода.

«Международные эксперты не раз отмечали столичную цифровую экосистему. Наш город идеально подходит для демонстрации научно-технических достижений в самых разных областях», — подчеркнула Сергунина.

Экспорт технологичной продукции Москвы вырос на 44% в 2020 г>>