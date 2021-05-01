РИАМО - 1 мая. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском в субботу утром задержали и отменили 51 рейс, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали восемь рейсов, а пять отменили. В Домодедове 22 рейса задержано, два отменено. В Шереметьеве отменены шесть рейсов, а задерживаются четыре.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, задерживаются три рейса, один отменили.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.