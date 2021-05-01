РИАМО - 1 мая. В субботу на своем стадионе столичная команда ЦСКА будет принимать ФК «Уфа», безопасность на матче обеспечат 1,1 тыс. человек, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Игра пройдет в рамках 28 тура сезона 2020/2021 годов Российской премьер-лиги.

В организации безопасности игры задействуют порядка 650 сотрудников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, около 200 росгвардейцев, а также порядка 250 полицейских.

Стадион вместе с прилегающей территорией заранее обследовали кинологи с собаками и сотрудники столичного главка МЧС России. Работы провели в целях обеспечения антитеррористической безопасности.

Матч начнется в 16:30.