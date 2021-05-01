РИАМО - 1 мая. Минэнерго РФ с субботы ввело новую формулу расчета цены на бензин, в ней скорректирован сдерживающий стоимость топлива механизм, сообщает Nation News.

Теперь индикативная цена бензина снизилась на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей ставкой до конца этого года. На 2022 год цену запланировано снизить на 2,7 тыс. рублей, а с 2023 года проиндексировать на 3%.

Новая формула расчета цены на бензин поможет обеспечить нефтеперерабатывающим компаниям повышенный объем компенсаций.

При этом расходы российского бюджета на корректировку демпферного механизма составят 350 млрд рублей за 2021-2023 годы.

Как уточняется на сайте Минэнерго РФ, данное решение было принято для удержания розничных цен на бензин в пределах инфляции и поддержания экономики нефтепереработки.