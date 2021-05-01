РИАМО - 1 мая. В субботу в Подмосковье и Москве ожидается прохладная и преимущественно сухая погода, температура поднимется до плюс 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице прогнозируется в районе плюс 12 - плюс 14, по Подмосковью - плюс 10 - плюс 15 градусов.

Скорость северо-западного ветра не превысит 10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит порядка 60%, а атмосферное давление достигнет отметки 747 мм рт. ст.

В середине дня в регионе прогнозируются слабая облачность и солнечная погода.