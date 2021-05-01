РИАМО - 1 мая. Московская область, являясь регионом-лидером по практикам земельно-имущественных торгов, делится опытом с другими регионами, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике области.

На семинаре «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности» Подмосковье представило свой опыт в централизации, цифровизации и планировании земельно-имущественных торгов в Ямало-Ненецком автономном округе. Занятие вел первый заместитель руководителя «Регионального центра торгов» комитета по конкурентной политике Московской области Мартирос Саркисян.

Московская область на своем примере представила способы и методы эффективного вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот на торгах, рассказала о централизации земельно-имущественных торгов и переводе их в цифру, проблематике планирования земельно-имущественных торгов, особенностях проведения торгов по продаже и аренде имущества и о многом другом.