РИАМО - 1 мая. В столице в рамках месячника по благоустройству было высажено 13 тыс. деревьев и кустарников, в связи с тем, что насаждения оказывают влияние на климат города, все проекты мегаполиса по благоустройству предусматривают озеленение территорий, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

«Важность деревьев и кустарников для экологии мегаполиса сложно переоценить, зеленые насаждения защищают от шума, пыли и выхлопных газов от автотранспорта, особенно в жаркий летний период. Они улучшают эстетическое восприятие общественных пространств города, создают комфортные условия для отдыха жителей и гостей столицы», – сказал Бирюков.

Он добавил, что 11,2 тыс. кустарников, а также 1,8 тыс. деревьев были высажены в парках, скверах, дворах, на особо охраняемых природных территориях, бульварах, вдоль улиц и магистралей, а также территориях соцучреждений.

Бирюков отметил, что максимальное количество кустарников было высажено на северо-востоке города. Так, свыше 7,3 тыс. новых саженцев появилось на территории Ростокинского Акведука, у храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, в скверах, парках, а также дворах.

По словам заместителя мэра, самое большое количество деревьев удалось высадить на юге Москвы. Там появилось 500 новых деревьев, которые высадили в парках «Братеевская пойма» и 30-летия Победы, а также скверах на Булатниковской и Автозаводской улицах.

Бирюков подчеркнул, что вопросам столичного озеленения со стороны городских властей уделяется особое внимание. Таким образом, в сфере в течение большого количества лет реализуются и спецпроекты «Миллион деревьев» и «Наше дерево».