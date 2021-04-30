РИАМО - 30 апр. Столичный парламент рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность проведения дистанционного электронного голосования и онлайн-сбора подписей избирателей на выборах в Москве в 2021 году, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Проект закона Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы и проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города, органы местного самоуправления в городе Москве в 2021 году» будет рассмотрен на очередном заседании столичного парламента. 29 апреля Мосгоризбирком принял решение о внесении документа на рассмотрение Мосгордумы», — сказал Шапошников.

Он добавил, что главной новеллой является возможность сбора подписей для выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы в электронном виде.

«Дело в том, что федеральное законодательство дает субъектам РФ право самостоятельно определять такую возможность, как и порог по количеству электронных подписей, который не должен превышать половину от необходимого их числа», — отметил Шапошников.

Законопроект устанавливает, что количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, составляет 50% от количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, установленного МГИК.

«В случае принятия документа это нововведение будет действовать уже на предстоящих дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по двум избирательным округам - №№37 и 19, которые состоятся одновременно с выборами депутатов Государственной Думы 19 сентября 2021 года», — сказал Шапошников.

Законопроект также предусматривает проведение в столице в 2021 году эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования - в соответствии с федеральным законодательством и порядком, установленным ЦИК России. Москва остается флагманом по внедрению цифровых технологий, поэтому технически готова к проведению такого электронного голосования на портале госуслуг.

«Напомню, что в начале этого года в Московскую городскую думу поступило обращение руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова с просьбой рассмотреть вопрос о внесении в московское законодательство нормы, предусматривающей возможность сбора подписей для выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Мосгордумы в электронном виде», — заключил Шапошников.