РИАМО - 1 мая. С субботы в Подмосковье начинается реализация уникальной программы «Коммунальный бонус», которая позволит получать бонусы за своевременную оплату услуг ЖКХ в формате онлайн.

Программа позволит дисциплинированным плательщикам получать скидки, купоны и промокоды на различные товары и услуги в интернет-магазинах, онлайн-кинотеатрах, образовательных проектах, кафе и ресторанах. В число партнеров программы вошли Burger King, AliExpress, iHerb и другие. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте clubonus.ru.

Участником программы может стать любой житель региона, который своевременно и в полном объеме оплачивает счета за ЖКУ через сайт мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн».

После совершения оплаты пользователь автоматически попадет на страницу программы и сможет выбрать свой бонус. Затем необходимо заполнить короткую форму, после чего появится промокод. Его можно распечатать или получить на свою электронную почту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что благодаря данной бонусной программе за год можно будет легко и незаметно экономить несколько тысяч рублей.

Как отмечал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, программа лояльности «Коммунальный бонус» не имеет аналогов в России. Она позволит оплачивать коммунальные счета онлайн с выгодой и при этом носит бессрочный характер.​

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