РИАМО - 1 мая. В субботу водители могут бесплатно парковаться на всех улицах в Москве, в том числе на улицах с повышенным тарифом, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Помимо Первомая, парковки на столичных улицах будут бесплатными 3, 9 и 10 мая. В обычном платном режиме парковки будут работать 2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая, при этом 2 мая оплачивать паркинг нужно будет только на улицах с повышенным тарифом в размере 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.

Городские парковки со шлагбаумами будут работать платно во все дни майских праздников.

На все вопросы о московском парковочном пространстве ответят по телефонам: +7 (495) 539-54-54 и 3210.