РИАМО - 1 мая. С приходом мая в Подмосковье начинается новый сезон борьбы с опасным борщевиком Сосновского, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом сезоне в 52 городских округах Подмосковья планируется обработать от борщевика 16 тыс. га земли.

Борщевик Сосновского - растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения.

Сок данного растения может быть опасным для человека, так как при попадании на кожу и слизистую вызывает химические ожоги.