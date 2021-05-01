РИАМО - 1 мая. С субботы россияне, прибывающие из-за рубежа, обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус, соответствующее распоряжение ранее вынес Роспотребнадзор.

Ранее данное требование касалось только прибывающих из Турции и Танзании, а теперь распространяется на рейсы из всех стран.

Сдать ПЦР-тесты необходимо в течение пяти дней с момента въезда в Россию. Интервал между двумя исследованиями должен составлять не менее суток. Результаты следует загрузить на сайт госуслуг.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 805 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 128 летальных исходов, выздоровели 4 427 946 человек.

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